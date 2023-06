Cofidis verlengt contract van ‘vaste waarde’ Jesús Herrada

Jesús Herrada zal ook de komende jaren de kleuren van Cofidis verdedigen. De 32-jarige Spanjaard heeft zijn contract met twee jaar verlengd, tot eind 2025. “Ik ben erg blij om door te gaan met Cofidis”, zegt hij in een reactie op de ploegsite.

“Ik voel me erg goed bij de andere renners en de staf. Het is mijn tweede familie!”, aldus Herrada, die sinds 2018 uitkomt voor Cofidis. In zijn periode voor de Franse ploeg won hij onder andere de Ronde van Luxemburg (2019), de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (2019) en twee ritten in de Vuelta a España (2019 en 2022). Dit seizoen wist hij ook al twee keer te zegevieren. Hoe boekte in februari dagsucces in de Tour of Oman en was in mei de beste in de Tour du Doubs.

Sportief manager Cédric Vasseur is ook blij met het bijtekenen van Herrada. “Jesús is een vaste waarde in het team en we zijn verheugd dat we ons avontuur samen kunnen voortzetten”, klinkt het. “Sinds zijn komst bij Cofidis in 2018 heeft hij voor een groot deel bijgedragen aan de groei van het team en ons laten toegroeien naar een nieuw niveau in de WorldTour. We weten dat hij in staat is om te winnen op het hoogste niveau en tegen de beste renners ter wereld (…). Zijn volgende twee doelen zijn de Spaanse kampioenschappen en de Vuelta. We weten dat hij er zal staan!”