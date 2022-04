Cofidis met meerdere outsiders naar Luik-Bastenaken-Luik

Woensdag wordt eerst de Waalse Pijl nog verreden, maar diverse teams hebben ook hun selectie voor Luik-Bastenaken-Luik al onthuld. Cofidis is een van die ploegen. De Franse formatie kan verschillende renners uitspelen in La Doyenne.

Een van die renners is Guillaume Martin, vorig jaar vijftiende in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik heb enkele jaren in de groep gezeten die voor plek zes streed. Dit jaar hoop ik in de eerste groep te zitten”, zegt de afgestudeerd filosoof, die donderdag naar België zal komen. “Ik ben veertien dagen op hoogte geweest op Sicilië. Het zal weer even wennen zijn, nadat ik een maand niet gekoerst heb. Maar ik ben in een goede vorm na mijn trainingssessies. Ik hoop dat ik hier voldoende hersteld van ben, al is Luik-Bastenaken-Luik een extreem zware wedstrijd.”

“We staan met een sterk team aan de start. We hebben meerdere kaarten in de hand en het is aan ons om ze goed uit te spelen, zodat we voordeel kunnen halen uit de kracht van het collectief”, aldus Martin, die in 2015 Luik-Bastenaken-Luik U23 op zijn naam schreef. De renners hem vergezellen zijn Simon Geschke, Victor Lafay, Anthony Perez, Rémy Rochas, Ion Izagirre en Jesús Herrada. Laatstgenoemde won onlangs de Classic Grand Besançon Doubs, voor Lafay. Een dag later werd Herrada tweede in de Tour du Jura.

Izagirre was onlangs de beste in de slotrit van de Ronde van het Baskenland, die hij als tweede beëindigde. Ook hij kijkt uit naar LBL. “Luik-Bastenaken-Luik is een wedstrijd waar ik van hou, vanwege de geschiedenis. Ik ben al eens vijfde geworden in deze wedstrijd (in 2017) en het zou fantastisch zijn om opnieuw zo’n resultaat te behalen”, aldus Izagirre, die zegt dat hij enorm gemotiveerd is na zijn goede prestatie in zijn thuiskoers.

Selectie Cofidis voor Luik-Bastenaken-Luik (24 april):

Simon Geschke

Jesús Herrada

Ion Izagirre

Victor Lafay

Guillaume Martin

Anthony Perez

Rémy Rochas