Cofidis kondigt drie stagiaires aan voor rest van het seizoen

Joshua Gudnitz, Oliver Knight en Ilan Larmet zijn per 1 augustus te herkennen in de kleuren van Cofidis. De Franse WorldTour-ploeg heeft dinsdagmiddag aangekondigd dat de Deen, de Brit en de Fransman het team de rest van het seizoen zullen versterken.



De 22-jarige Knight liep vorig jaar al stage bij UAE Team Emirates, terwijl Gudnitz zich dit seizoen al de boeken in reed als winnaar van Eschborn-Frankfurt. Larmet is wat onbekender. De Fransman won op nationaal niveau de nodige koersen, waaronder de Tour de la Manche en de Souvenir Louis Bobet.

Hoe het programma van de drie renners er gaat uitzien, is nog niet bekend. Gudnitz start in augustus sowieso op het WK in Glasgow en de Tour de l’Avenir.

Bienvenue Joshua Gudnitz 🇩🇰, Oliver Knight 🇬🇧 et Ilan Larmet 🇫🇷 ! 👶 Découvrez nos trois stagiaires : https://t.co/g1sj6uMMnk#CofidisMyTeam https://t.co/lmdZiSTkvA — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 25, 2023