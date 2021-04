Cofidis kan in de Scheldeprijs rekenen op sprinttroef Elia Viviani

Elia Viviani is fit genoeg om woensdag deel te nemen aan de Scheldeprijs. De Italiaan kwam ten val in Dwars door Vlaanderen en moest passen voor de Ronde van Vlaanderen, maar is op tijd klaar voor de sprinterskoers met aankomst in Schoten.

De Italiaanse sprinter kwam tijdens Dwars door Vlaanderen op de Mariaborrestraat, met nog zestig kilometer te gaan, lelijk ten val en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Na zijn val in Dwars door Vlaanderen had Viviani last van zijn schouder en knie, maar onderzoeken brachten geen breuken aan het licht.

De 32-jarige sprinter besloot wel een korte rustperiode in te lassen en te passen voor de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan laat nu via social media weten dat hij wel zal meedoen aan de Scheldeprijs. Viviani werd in 2017 nog tweede in de Vlaamse klassieker, achter de toen ongenaakbare Marcel Kittel.

Viviani boekte eind maart zijn eerste zege voor Cofidis, door in Cholet-Pays de la Loire als eerste over de streep te komen. Verder wist hij dit jaar al naar meerdere ereplaatsen te sprinten in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Oxyclean Classic Brugge-De Panne.