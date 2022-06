Coen Vermeltfoort wint ochtendetappe Course de Solidarnosc

Coen Vermeltfoort is de Course Cycliste de Solidarnosc, een Poolse 2.2-koers, begonnen met een overwinning. De 34-jarige sprinter van VolkerWessels kwam in de ochtendrit van 92,5 kilometer als eerste aan in Katowice. Vermeltfoort is tevens de eerste leider in Polen.

Op de eerste dag van de Course Cycliste de Solidarnosc is het twee voor de prijs van één. De renners kregen eerst een etappe van ruim negentig kilometer tussen Żory en Katowice voor de wielen geschoven, gevolgd door een middagrit van net iets meer dan 125 kilometer van Tarnowskie Góry naar Sosnowiec. De inleidende rit ging over redelijk vlakke wegen en dus stond een sprint met een grote groep in de sterren geschreven.

In deze sprint bleek Vermeltfoort over de snelste benen te beschikken. De ervaren Nederlander versloeg de Pool Alan Banaszek en de Est Madis Mihkels in de strijd om de overwinning. Met Simon Dehairs (opleidingsploeg Alpecin-Fenix) finishte er ook nog een Belg bij de eerste tien: Dehairs werd vierde.

Voor Vermeltfoort, die dus als leider mag beginnen aan de middagetappe, was het zeker niet zijn eerste zege van het seizoen. De oud-renner van Rabobank won dit jaar ook al een rit in de Tour de Normandie, de PWZ Zuidenveld Tour, de Ronde van Overijssel en verder was hij succesvol in de Tour du Loir et Cher.