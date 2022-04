Clubteam WPGA doet mee aan Ronde van Italië voor beloften

Het Nederlandse clubteam WPGA (Wielerploeg Groot Amsterdam) zal deelnemen aan de Ronde van Italië voor beloften, de Giro d’Italia Giovani U23. Dat bevestigt de ploegleiding van de Nederlandse formatie aan WielerFlits. De prestigieuze rittenkoers duurt van 11 tot en met 18 juni. Vorig jaar ging Juan Ayuso met de zege aan de haal.

Ayuso, die inmiddels prof is bij UAE Emirates, moest tien dagen koersen om de Baby Giro te winnen. In 2022 is de wedstrijd ingekort tot zeven etappes. De meerdaagse begint en eindigt met een vlakke rit, maar tussendoor zijn er uitsluitend heuvel- en bergetappes. Op dag vijf is er een rustdag.

Romain Grégoire, recentelijk winnaar van Luik-Bastenaken-Luik U23 en enkele andere eendaagsen, zal met zijn ploeg Equipe continentale Groupama-FDJ ook van start gaan. De Fransman is een van de favorieten voor de eindzege. De opleidingsploeg van Jumbo-Visma is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Team DSM Development, niet bij.

De erelijst van de Ronde van Italië voor beloften staat vol met grote namen. Recentelijk waren onder andere Tom Pidcock (2020), Aleksandr Vlasov (2018) en Pavel Sivakov (2017) de beste. Het is nog niet bekend welke renners WPGA op zal stellen.