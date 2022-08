Cian Uijtdebroeks ziet droom uitkomen: “Ongelooflijk om de Tour de l’Avenir te winnen”

Cian Uijtdebroeks zag een droom uitkomen met het winnen van de Tour de l’Avenir. In de slotrit naar Villaroger kon de Belg de aanvallen op zijn gele trui afslaan en de eindzege veiligstellen.

“Het was een zware rit”, blikte hij terug op de bergrit over de Col de l’Iseran. “We hadden dan wel de gele trui en een voorsprong van één minuut en 23 seconden is aan de ene kant veel, maar aan de andere kant kan je zo’n voorsprong ook snel kwijt zijn. De jongens van de ploeg waren een beetje moe, maar ze gaven alles om de koers te controleren. We hadden Alec (Segaert, red.) in de ontsnapping voor het geval er wat zou gebeuren. Iedereen zag erg af en ze zijn echt tot op de limiet gegaan.”

Voor Uijtdebroeks was de slotrit geen ‘walk in the park’ en de concurrentie stelde de 19-jarige renner op de proef. “In de afdaling van de Col de l’Iseran probeerden de renners van Jumbo-Visma – ook al waren ze van verschillende landen – me aan te vallen. William Junior Lecerf deed het echt geweldig en ik moet hem bedanken. Hij reed de hele tijd van voren en reageerde samen met mij steeds op de aanvallen. Ongelooflijk dat ik deze koers kan winnen. Het was al een droom om mee te doen, maar om te winnen… Het is echt een droom.”

Geen WK

Bij de jonge Belg gaat de focus nu weer op zijn doelen met BORA-hansgrohe, de ploeg waar hij afgelopen winter de stap zette van de junioren naar de beroepsrenners. “Normaal ga ik niet naar het WK (in het Australische Wollongong, red.). Ik ga nu eerst wat herstellen. Daarna ga ik op trainingskamp om het laatste deel van het seizoen met BORA-hansgrohe voor te bereiden, dus de Italiaanse koersen in oktober. Ik wil die goed gaan voorbereiden, maar ik ga eerst genieten want dit is echt geweldig.”

Uijtdebroeks volgt op het palmares van de Tour de l’Avenir onder anderen Egan Bernal en Tadej Pogačar op, mannen die na hun eindzege ook furore maakten in de Tour de France. “Van jongs af aan droomde ik ervan om eens de gele trui te dragen in de Tour. Om hier nu al het geel te pakken én te winnen, is een droom. Wat de toekomst brengt, weet ik nog niet. Ik ben alvast heel blij dat ik hier heb gewonnen”, aldus de talentvolle renner, die na Eddy Schepers, Johan Bruyneel en Jan Bakelants de vierde Belgische eindwinnaar van de Ronde van de Toekomst werd.