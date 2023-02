Cian Uijtdebroeks vijfde in bergrit Tour of Oman: “Benen blokkeerden in sprint”

Video

Cian Uijtdebroeks reed in de derde etappe van de Tour of Oman, met aankomst op Jabal Haat, met de beste renners mee omhoog. De jonge Belgische klimmer van BORA-hangrohe kwam in de eindsprint echter wat te kort. “Zo’n punchy aankomst, dat is voor mij toch tricky”, vertelde hij na afloop aan WielerFlits.

De nog altijd maar 19-jarige Uijtdebroeks zat goed geplaatst voor de eindsprint, maar kon niet echt meedoen voor de overwinning. “Een punchy aankomst is voor mij altijd tricky, aangezien iedereen dan nog fris zit. Ik zat vandaag, in tegenstelling tot gisteren, wel redelijk geplaatst. Ik denk dat ik alleen iets te snel van voren zat. Aan het einde kwam ik iets te kort en blokkeerden mijn benen in de sprint.”

“Het is een teken dat het explosieve er niet echt is, maar ik doe hier wel een oké zaak voor het klassement. Ik was wel blij met het gevoel op de laatste klim. De benen waren er. Nu is het zaak om de etappe van dinsdag te overleven, om dan woensdag iets moois te doen”, doelt Uijtdebroeks op de slotetappe met aankomst op de gevreesde Green Mountain.

