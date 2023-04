Cian Uijtdebroeks stapt ziek uit de Tour of the Alps

Cian Uijtdebroeks is niet van start gegaan in de tweede etappe van de Tour of the Alps. De 20-jarige renner van BORA-hansgrohe kampt met koorts en voelt zich niet helemaal fit. “Gisteren voelde ik me al niet top”, zei hij dinsdagochtend tegen WielerFlits.

“Ik heb nog wat voor de mannen proberen te werken om ze in een goede positie te brengen”, kijkt Uijtdebroeks terug op de openingsrit. “Maar vannacht heb ik niet zo goed geslapen. Ik ben slecht opgestaan, ook met een beetje hoofdpijn. We hebben zonet mijn temperatuur gemeten en ik zat rond de 38.”

“Voor de duidelijkheid: ik heb geen corona, dat hebben we ook al getest. Maar het heeft geen zin om verder te fietsen. Het speelt ook zeker mee dat ik de andere jongens niet aan wil steken. Die jongens mogen nu echt geen virus krijgen. Dan is het simpel: gewoon eruit stappen. Voor mijn eigen gezondheid, maar ook voor die jongens in aanloop naar de Giro.”