Cian Uijtdebroeks: “De komende drie jaar heb ik geen resultaatsverplichting”

Naar verwachting maakt Cian Uijtdebroeks al vroeg in het nieuwe seizoen zijn profdebuut voor zijn nieuwe ploeg BORA-hansgrohe. Dat vertelt de 18-jarige Belgische renner, die deze winter de stap zet vanuit de juniorencategorie, in gesprek met DirectVélo. Mogelijk wordt de Challenge Mallorca of de Vuelta a San Juan zijn eerste wedstrijd.

“De ploeg heeft het plan dat ik aan de start sta van de eerste wedstrijden van het seizoen, ofwel in de Vuelta a San Juan (30 januari-6 februari) ofwel in de Challenge Mallorca (26-30 januari). Ik wil snel beginnen en dit zijn koersen waar er veel minder druk is”, vertelt Uijtdebroeks. “Het zou gek zijn om in het openingsweekend in België te beginnen”, voegt de jonge renner daar lachend aan toe. “De Challenge Mallorca is misschien makkelijker om mee te beginnen, maar mijn voorkeur gaat uit naar San Juan met een tijdrit en een etappe in het hooggebergte.”

Het staat vast dat zijn debuut in een Grote Ronde nog op zich laat wachten. “Het is de bedoeling om van mij een groteronderenner te maken, ook al is het uitgesloten om er een te doen in 2022, en waarschijnlijk ook in 2023. Het is echter belangrijk om veel etappekoersen te rijden. Normaal gesproken zou ik me als klimmer moeten profileren, maar ik sluit niet uit dat ik een Maximilian Schachmann word. Als ik aan spiermassa en explosiviteit win, zou het die kant op kunnen gaan, maar ik twijfel er aan. Voor mij zijn de etappekoersen de grootste koersen van het seizoen.”

Uijtdebroeks zal echter lang niet de enige bij BORA-hansgrohe zijn die zich bergop wil profileren, nu de ploeg ook Jai Hindley, Sergio Higuita en Aleksandr Vlasov heeft aangetrokken. “De ploeg is van koers veranderd, nu Peter Sagan is vertrokken. Het idee is om verschillende kopmannen te hebben in de Grote Ronden. De evolutie van Jumbo-Visma is hiervan een voorbeeld. Het is een visie waarin ik me kan vinden, want ik wil goed zijn in de Grote Ronden en op gelijke voet strijden met Primož Roglič of Tadej Pogačar.”

Tour de l’Avenir

Een van Uijtdebroeks’ doelstellingen voor het seizoen is de Tour de l’Avenir. “Het is belangrijk om ook enkele koersen te doen waar ik kan winnen, want dat zal bij de profs niet het geval zijn. Ik zeg niet dat ik zal winnen, maar ik zal ernaartoe gaan met het doel een resultaat te behalen. De Vredeskoers zou ook aan dit programma kunnen worden toegevoegd, als het past in het schema van de ploeg. Ik sluit ook de Kattekoers niet uit voor mijn kennis van de Vlaamse koersen, want als je een ronderenner wilt worden moet je op alle terreinen uit de voeten kunnen.”

De koersen uit de juniorencategorie gingen Uijtdebroeks goed af, maar de stap in één keer naar de profs is groot. “Ik ben realistisch, ik verwacht tegenslagen. Ik leg mezelf geen druk op, en de ploeg ook niet. Voor de komende drie jaar heb ik geen resultaatsverplichting. Die wetenschap neemt de druk weg. Het belangrijkste voor mij is te kijken naar mijn vooruitgang. Als ik koersen win, geweldig. Zo niet, jammer dan.” Uijtdebroeks gaat op 6 december op trainingskamp naar Duitsland. Daarna volgen nog twee trainingskampen op Mallorca.