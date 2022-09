Christine Majerus moet onder het mes na val in Simac Ladies Tour

Christine Majerus staat de komende tijd buitenspel met een ontwricht sleutelbeen. De 35-jarige renster van SD Worx kwam dinsdag in de openingsetappe van de Simac Ladies Tour ten val en bleek niet meer in staat om haar weg te vervolgen.

De Luxemburgse zal deze week nog onder het mes gaan. Het is momenteel onduidelijk hoelang ze uit de roulatie is en of ze nog mag hopen op deelname aan het komend WK wielrennen in het Australische Wollongong. De wegrit voor vrouwen zal plaatsvinden op zaterdag 24 september.

Majerus, die in de wintermaanden ook steevast te zien is in de cross, was dit jaar de beste in de Drentse Acht van Westerveld. Ook werd ze nationaal kampioene in het tijdrijden en op de weg. Ze stond bovendien aan de start van de Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes.