Chris Froome: “Dit nieuwe project voelt verjongend”

Chris Froome zorgde met zijn transfer naar Israel Start-Up Nation voor een van de opvallendste transfers van deze winter. In een video van zijn nieuwe ploeg laat de viervoudige Tourwinnaar voor het eerst sinds zijn overstap van zich horen. “Ik ben erg optimistisch over komend seizoen.”

Froome trok na elf succesvolle seizoenen bij Team Sky en INEOS Grenadiers de deur achter zich dicht bij de Britse ploeg voor een nieuw avontuur. “Het was nogal een grote beslissing om naar Israel Start-Up Nation te komen. Mijn vroegere ploeggenoot Kjell Carlström, nu de manager bij ISN, benaderde me en niet veel later volgde de eerste gesprekken met ploegeigenaar Sylvan Adams.”

Adams, een 62-jarige zakenman, heeft hoge verwachtingen. De miljardair ziet in Froome de renner die zijn ploeg de eindzege in de Tour kan bezorgen. “Er was meteen een klik. De passie was duidelijk van hem af te lezen”, vertelt de Brit. “We kwamen tot de conclusie dat mijn komst naar ISN niet voor een of twee jaar is, maar dat dit een verbintenis is tot het einde van mijn carrière en mogelijk zelfs daarna.”

“Ik ben intussen 35 jaar en kom net terug van een zware blessure (die hij in 2019 in de Dauphiné opliep, red). Na elf seizoenen bij dezelfde ploeg voelde het ook dat ik elk jaar aan het copy-pasten was”, zegt hij. “Dat ik op dit punt van mijn carrière van ploeg verander, geeft me zoveel meer mentale stimulans en motivatie: het is een heel nieuw project, een heel nieuw hoofdstuk. Dit voelt verjongend voor me.”

Froome verblijft sinds eind vorig jaar in de Verenigde Staten, waar hij zich in Californië op het nieuwe seizoen voorbereidt. “Hier heb ik veel beter weer dan in Europa en ik kan mijn uren maken op de fiets. Maar belangrijker nog, ik kan hier werken in het Red Bull High Performance Center. Ik focus deze winter op mijn instabiliteit en zwakke plekken, die ik overhield aan mijn blessure. Ik voel me erg optimistisch over komend seizoen.”

“Mijn doelen zijn onveranderd. Ik wil terugkeren op het hoogste niveau. Ik wil strijden om de zege in de Tour en de andere grote ronden. Ik kijk erg uit naar de start van het seizoen. Ik hoop dat dit het begin is van een langdurige, uitdagende en succesvolle samenwerking”, zegt hij tot slot.