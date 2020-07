China schrapt meeste sportevenementen, slecht nieuws voor Tour of Guangxi? donderdag 9 juli 2020 om 15:26

Gaat de Tour of Guangxi dit jaar wel door? De Chinese overheid heeft namelijk besloten om een streep te zetten door de meeste sportevenementen die in 2020 nog op het programma staan. “Met uitzondering van de test events voor de Olympische Winterspelen van 2022 en andere belangrijke evenementen.”

De UCI publiceerde onlangs een spiksplinternieuwe wedstrijdkalender. De eerste WorldTour-koers (Strade Bianche) zal op 1 augustus worden verreden, de renners komen een laatste keer in actie in de Tour of Guangxi. Deze zesdaagse rittenkoers staat geprogrammeerd van 5 tot en met 10 november.

De vrouwen koersen in november ook in de autonome regio Guangxi, maar dan voor een eendaagse wielerwedstrijd op 10 november. De vraag is alleen of beide wedstrijden überhaupt wel doorgaan nu de meeste sportevenementen in China worden afgelast. De overheid wil zo een verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Tennis en Formule 1

Het gaat niet alleen om de Tour of Guangxi en het wielrennen. Zo hopen de tennissers in 2020 nog naar China te vliegen voor toernooien in onder meer Beijing en Shanghai. De Formule 1 wil later dit jaar wellicht nog twee races organiseren in China.

Enric Mas won vorig jaar de mannenversie van de Tour of Guangxi, voor Daniel Felipe Martínez en Diego Rosa. Chloe Hosking was de beste in de Tour of Guangxi voor vrouwen. Marianne Vos eindigde die dag als derde en dat was voldoende om de eindzege in de Women’s WorldTour op zak te steken.

Andere wedstrijden die waarschijnlijk niet doorgaan zijn de Tour of China I (29 augustus-5 september) en Tour of China II (7-13 september) én de Tour of Chongming Island voor vrouwen (23-25 oktober).