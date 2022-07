Charlotte Kool na nieuwe podiumplek: “Ik verloor het in de laatste bocht”

Charlotte Kool heeft in de Giro d’Italia Donne opnieuw nipt naast de etappezege gegrepen. Net als zaterdag moest de sprintster van Team DSM zich tevreden stellen met de tweede plaats.

Kool, dit seizoen al goed voor winst in de GP Eco-Struct, was vol lof over haar ploeg Team DSM. “Vandaag heeft het team het geweldig gedaan. We hadden een duidelijk plan en ik denk dat dát alle meiden heeft geholpen om er volledig voor te gaan. Ze hadden allemaal veel vertrouwen in mij.”

Een kopgroep van vijf reed lange tijd vooruit en Team DSM joeg met Leah Kirchmann en Juliette Labous op de vluchters, om de koers uiteindelijk te laten uitdraaien op een sprint. “In de finale hadden we een duidelijk plan voor de laatste bocht, en Franzi (Franziska Koch, red.) en Megan (Jastrab) reden perfect naar deze bocht toe.”

Kool zat in deze bocht echter aan de buitenkant, terwijl latere winnares Elisa Balsamo binnendoor kwam. “Ik maakte een grote fout door de laatste bocht veel te wijd aan te snijden; dat is waar ik het verloor. Ik reed nog steeds een sterke sprint, maar ik wist dat je als eerste de bocht in moest gaan en dat heb ik verprutst. We mogen wel echt trots zijn op de teamprestatie van vandaag.”