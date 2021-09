Chantal van den Broek-Blaak na laatste WK: “We waren geen echt team”

Chantal van den Broek-Blaak reed vandaag haar laatste WK. Daarin bleef het gewenste resultaat uit voor de Nederlandse ploeg, want geen van de acht vrouwen ging met de regenboogtrui aan de haal. “Een teleurstelling”, noemt ze het bij de NOS. “Het was geen goede koers van onze kant.”

“We waren geen echt team. Ik denk dat we er Marianne niet op kunnen afrekenen, want in een sprint kan het gebeuren dat je wordt geklopt. Ik vond dat het niet ging zoals het had moeten gaan, want iedereen reed voor zich. We hadden meer gegroepeerd moeten rijden. Ik denk dat we elkaar allemaal graag wilden helpen, maar ik heb nooit een opeenvolging aan demarrages gezien en ook niet dat we achter demarrages aanreden.”

“Balsamo was heel snel”, eindigt Van den Broek-Blaak. “Tweede is niet iets om je voor te schamen. Dit was mijn laatste WK, het is mooi om zo af te sluiten.”