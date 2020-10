Ceylin Alvarado: “Drie weken niet op de crossfiets gezeten” zondag 11 oktober 2020 om 17:12

Ceylin del Carmen Alvarado deed vandaag in de Superprestigecross in Gieten wat van een wereldkampioene verwacht mag worden: winnen. “En ik had nochtans drie weken niet op de crossfiets gezeten”, vertelde Alvarado in het flashinterview.

Alvarado richtte zich op het WK mountainbike voor beloften in het Oostenrijkse Leogang, waar ze gisteren (!) nog als derde over de streep kwam. “Daarom was het in de eerste ronde nog even afwachten. Ik wist niet hoe snel het zou gaan en maakte ook hier en daar wat technische foutjes. Al deed iedereen dat wel op deze omloop, maar ik misschien nog het meeste van al. Een keer heb gleed ik uit en heb ik me volledig vastgereden, dat ging even mis.”

Gelukkig kwam de Nederlandse met Dominicaanse roots halverwege in haar ritme. “Ik dacht: ik probeer het gewoon. En heb het ook volgehouden op het einde. Ik maakte steeds minder foutjes en kreeg steeds meer dat goede gevoel op de crossfiets. Het was een lastig parcours, maar zeker een geslaagde eerst test. Een goed begin.”