Cerny en Cavagna bezorgen Quick-Step een-tweetje in Coppi e Bartali, Dunbar eindwinnaar

Josef Černý heeft de laatste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De Tsjech van Quick-Step Alpha Vinyl maakte onderdeel uit van een kopgroep van elf, reed daaruit weg met enkele anderen en ging op de laatste beklimming van de dag solo. Net voor de finish wachtte hij nog op zijn ploeggenoot Rémi Cavagna, die de zege echter aan Černý liet. Eddie Dunbar werd eindwinnaar.

De slotrit van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zou geen gemakkelijke worden. Vooral de tweede koershelft was pittig met drie passages van de Mungherino, een klim van 5,3 kilometer aan 6,2%. Na de top van de laatste beklimming, moesten de renners nog ongeveer dertien kilometer in vooral dalende lijn naar de finish.

Vluchters krijgen de ruimte

In de overwegend vlakke openingsfase kwam er al snel een omvangrijke kopgroep die een grote voorsprong verwierf. Elf renners reden meer dan acht minuten bijeen. Hun namen: Josef Černý, Rémi Cavagna (beiden Quick-Step Alpha Vinyl), Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), Giovanni Carboni (Italiaanse selectie), Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Fenix), Johan Meens, Tom Paquot (beiden Bingoal Pauwels Sauces WB), David Martin (EOLO-Kometa), Jacopo Cortese (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) en Julius van den Berg (EF Education-EasyPost).

Bij aanvang van het lastigere, tweede deel van de wedstrijd – met nog zo’n tachtig kilometer te gaan – had de kopgroep nog altijd een gat van zo’n acht minuten. Op de San Baronto, die voorafging aan de drievoudige beklimming van de Mungherino, werd daar iets vanaf geknabbeld, maar later groeide de voorsprong weer. De winnaar zat vooraan. Dat deed Černý, Goldstein besluiten er vandoor te gaan. De twee renners van Quick-Step en de enkeling van Israel-Premier Tech lieten hun medevluchters achter en gingen met z’n drieën door. Ze breidden hun voorsprong op zowel de eerste achtervolgers als het peloton verder uit.

Goldstein virtuele leider

Voor klassementsleider Eddie Dunbar was dit een probleem, want Goldstein stond voor de start op slechts zeven minuten achter hem in het algemeen klassement. De Israëliër reed dus virtueel aan de leiding, toen de koplopers begonnen aan de laatste beklemming van de Mungherino. Net voor die klim kwam Julius van den Berg vanuit de achtergrond weer vooraan aansluiten. De Nederlander was echter direct weer op achtervolgen aangewezen, aangezien Černý ten aanval trok.

Op de top van de klim, met nog dertien kilometer te gaan, had Černý een halve minuut voorsprong op de eerste achtervolgers, waar Van den Berg weer was gelost. Het peloton had ondertussen een achterstand van iets meer dan zeven minuten op de koploper, wat betekende dat Goldstein de eindoverwinning kon vergeten. Ook de ritzege zat er voor hem niet meer, want Černý bleef in de afdaling naar de streep buiten schot. Althans, voor Goldstein. Niet voor Cavagna, want die keerde nog terug vooraan. De twee ploeggenoten kwamen daarna samen juichend over de streep.

Bij de favorieten hield Eddie Dunbar stand. Hij werd zodoende eindwinnaar.