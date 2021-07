Cees Bol haalt de tijdslimiet: “Onderweg iets van 25 gels gegeten”

Voor een groot deel van het peloton was het vandaag een strijd tegen de tijdslimiet. De tweede Alpenrit werd een nieuw slagveld in de regen. “Het was heel de dag vol gas”, zei sprinter Cees Bool aan de finish in Tignes.

“Het was vandaag bizar. Heel de dag heb ik rekening gehouden met de tijdslimiet. Ik denk dat ik onderweg wel 25 gelletjes heb gegeten”, bekende een verkleumde Bol, die 32:21 later dan ritwinnaar Ben O’Connor over de finish kwam en daarmee vijf minuten speling overhield.

Maar liefst zeven renners, waaronder Arnaud Démare en Bryan Coquard slaagden er niet in om op tijd te finishen. Voor hun is de Tour de France te einde.

Waar gelosten renners doorgaans in zware bergritten een groep vormen, de zogenoemde bus, was het vandaag ieder voor zich op de kletsnatte wegen op weg naar Tignes. “In de eerste bus bleef het bij elkaar. Maar toen we waren teruggekeerd met een groep, werd iedereen een voor een gelost. Iedereen wist dat de tijdslimiet dichtbij was.”

“Doordat we onderweg steeds wat renners bijhaalden, werd de groep wat groter en was er ook samenwerking. En ineens raapten we renners op als Julian Alaphilippe en Miguel-Angel Lopez…”

Lees ook: