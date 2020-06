CCC-Liv trekt Lars Boom aan als performance manager dinsdag 23 juni 2020 om 14:16

In de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen heeft CCC-Liv haar technische staf uitgebreid. Lars Boom is per direct aangetreden als performance manager. De oud-renner van onder meer Rabobank en Astana zal zich met name bezighouden met materiaaltests en de optimalisatie van het materiaal.

De 34-jarige Boom is na zijn vertrek bij Roompot-Charles nog steeds actief als wielrenner, zo benadrukt hij in een persbericht van vrouwenformatie CCC-Liv. “Ik voel me in de eerste plaats nog altijd wielrenner, maar ik ben tegelijkertijd zeer bewust bezig met mijn toekomst. Ik wil absoluut van betekenis blijven voor de wielersport”, zo vertelt de Brabander.

“Met mijn ervaring en interesse voor materiaal en techniek denk ik van meerwaarde te kunnen zijn voor het peloton. De ‘move’ naar de functie van performance manager kwam in een stroomversnelling toen ik met CCC-Liv in contact kwam en hoorde over de voorbereidingen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Dat is en blijft mijn favoriete terrein.”

Focus op Parijs-Roubaix voor vrouwen

De rensters van CCC-Liv zijn inmiddels geïnformeerd over de bijzondere ‘zomertransfer’ en hebben inmiddels kennisgemaakt met Lars Boom. Hij schoof aan bij een zogeheten CCC-Liv Academy, een online videoconferentie die de ploeg tweemaal per week houdt sinds de uitbraak van de coronacrisis. De ploeg keek alvast vooruit naar Parijs-Roubaix.

“Tijdens de online meeting hebben we uiteraard stilgestaan bij Parijs-Roubaix en onze aanpak. Komende zomer gaan we naar de Noord-Franse stroken om nieuw materiaal te testen. Zodra de ASO het parcours heeft gepresenteerd, zullen we ook een verkenning organiseren”, zo klinkt het. Teameigenaar Eric van den Boom is blij met de komst van Boom.

Voor de toekomst

“Lars treedt voor langere tijd aan als performance manager. Hij zal vooral zijn ervaring en aanstekelijke materiaalpassie op onze rensters overbrengen. Tegelijkertijd blijft performance manager Hidde Bekhuis bij ons aan boord. In combinatie met Lars’ praktijkervaring moet ons dat nog verder brengen. Niet alleen in de komende maanden, maar ook in de toekomst.”

Boom focust zich tegenwoordig op een offroadcarrière nadat hij er niet in slaagde om, na het verdwijnen van Roompot-Charles, een nieuwe wegploeg te vinden voor 2020. De klassiekerspecialist zal zijn wielercarrière nu combineren met een job als performance manager bij CCC-Liv.