Cavendish mist WK baan en ziet olympische droom in duigen vallen dinsdag 11 februari 2020 om 08:30

Mark Cavendish is niet in de Britse selectie opgenomen voor de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn (26 februari-1 maart 2020). Daarmee komt een definitief einde aan zijn olympische droom: hij kan deelname aan de Spelen van Tokio op zijn buik schrijven.

Het wereldkampioenschap in Berlijn is de laatste mogelijkheid om kwalificatiepunten te verdienen voor de Olympische Spelen. Aangezien Cavendish de voorbije jaren wel in zesdaagses uitkwam, maar wereldkampioenschappen en wereldbekers aan zich voorbij liet gaan zou het WK zijn laatste kans zijn om kwalificatie af te dwingen. De Britse bondscoach heeft echter gekozen om het vaste madison-duo Ollie Wood en Ethan Hayter te selecteren. Deze mannen zijn multi-inzetbaar, terwijl de Manx Missile enkel op de koppelkoers uit wilde komen.

“De wereldkampioenschappen zijn een belangrijk meetpunt richting de Olympische Spelen”, zegt keuzeheer Stephen Park. “We richten ons op de renners die in onze ogen een medaille kunnen winnen in Tokio.” Zo sluit Cavendish zijn rijke carrière waarschijnlijk af zonder olympische titel. Bij de Spelen van Rio de Janeiro pakte hij wel een medaille: op het omnium reed hij destijds achter Elia Viviani naar de zilveren medaille.

Britse baanselectie WK Baanwielrennen Berlijn (29 februari-1 maart 2020)

Duuronderdelen:

Ed Clancy

Kian Emadi

Ethan Hayter

Mark Stewart

Charlie Tanfield

Matt Walls

Ollie Wood

Katie Archibald

Elinor Barker

Eleanor Dickinson

Neah Evans

Laura Kenny

Josie Knight

Sprintonderdelen:

Jack Carlin

Phil Hindes

Jason Kenny

Ryan Owens

Lauren Bate

Sophie Capewell

Katy Marchant