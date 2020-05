Cavagna doet open sollicitatie: “Ik zou heel graag de Tour de France rijden” zaterdag 30 mei 2020 om 15:25

De 24-jarige Rémi Cavagna is in bijna vier jaar tijd uitgegroeid tot een van de sterkhouders bij Deceuninck-Quick-Step. De Fransman startte echter nog nooit in de Tour de France, maar daar hoopt Cavagna dit jaar verandering in te brengen. “Ik zou heel graag de Tour de France rijden.”

Het is een open sollicitatie van de rappe coureur, die in dienst van Sam Bennett en Julian Alaphilippe een plekje in de Tour de France-selectie wil bemachtigen. “Als ik de Tour de France mag rijden, dan zal ik vooral voor mijn ploeggenoten rijden”, laat hij doorschemeren in L’Equipe . “Ik wil weten hoe deze wedstrijd voelt.”

De afgelopen jaren reed Cavagna al de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Niet zonder succes, want in de Vuelta won de Fransman vorig jaar de negentiende etappe naar Toledo. En alhoewel Cavagna bereid is om wederom een van deze rondes te rijden, gaat zijn hart toch uit naar de ronde in zijn vaderland. “Dat is wel de droom. Daarnaast voert de ronde langs huis (Clermont-Ferrand, red.). Ik ken dus de wegen en wil graag onderdeel uitmaken van dat avontuur.”

Uitgerekend de veertiende etappe, die vertrekt vanuit Clermon-Ferrand, zou wel eens interessant kunnen zijn voor Cavagna door de heuvelachtige finale rondom Lyon. Als knecht zal de coureur zich niet blindstaren op zijn eigen kansen, maar als deze zich dan toch voordoen, dan zal hij ze niet laten. Zo eindigt hij: “Als de kans zich voordoet, dan ga ik er natuurlijk alles aan doen om een etappe te winnen.”