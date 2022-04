Carlos Rodríguez: “Het spijt me voor Soler, maar ik moest Dani en Adam beschermen”

Voor Carlos Rodríguez draaide de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland uit op een dag om niet snel te vergeten. De klimmer van INEOS Grenadiers maakte deel uit van een kopgroep met zeven man en kwam uiteindelijk solo over de finish. Dat hij lange tijd samen met Marc Soler op kop reed en zijn medeaanvaller al het werk liet opknappen, was een opmerkelijk beeld.

“In het begin, toen we met vijf of zes man waren, kon ik niet overnemen omdat ik Dani (ploegmaat Daniel Felipe Martínez, red.) achter me had en ik niet van plan was renners te helpen die tegen zijn belangen ingingen. Toen was Marc de sterkste en dat liet hij duidelijk zien met zijn aanval. Ik had hem graag geholpen en het spijt me, maar ik moest Dani en Adam (Yates) beschermen en hij was een bedreiging voor ons. We moeten hem feliciteren met de geweldige etappe die hij reed, maar da is wielrennen”, legde Rodríguez uit tijdens de persconferentie.

Kilometerslang reed Rodríguez achter Soler aan, tot de voorlaatste klim op twintig kilometer van de streep. Daar versnelde de 21-jarige renner van INEOS Grenadiers en reed hij zijn landgenoot van UAE Emirates eraf. In zijn eentje legde hij de laatste veertien kilometer af, om uiteindelijk uit de greep van een elitegroepje met onder anderen zijn ploegmaat Martínez te blijven. Rodríguez boekte zo zijn eerste profzege, nadat hij dit seizoen al derde was in de Ronde van Valencia, vierde in de Ruta del Sol en vijfde in de Trofeo Laigueglia.

“Het gevoel is goed en om een overwinning in zo’n belangrijke wedstrijd te behalen, met renners van zo’n hoog niveau, is erg goed. Ik kan het niet geloven”, zei Rodríguez. “Ik zet kleine stapjes vooruit en blijf groeien, dat is wat ik moet doen.”