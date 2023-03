Carapaz voert EF aan in Ronde van Catalonië, BORA met Hindley en Schelling

Education-EasyPost heeft de selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Richard Carapaz is de kopman van de Amerikaanse formatie, terwijl Rigoberto Urán zijn eerste wedstrijd van 2023 zal rijden. Ook BORA-hansgrohe heeft het zevental – inclusief Jai Hindley en Ide Schelling – onthuld voor de Spaanse rittenkoers.

Carapaz reed dit jaar nog maar twee koersen. In februari kroonde hij zich tot Ecuadoriaans kampioen op de weg en onlangs maakte hij in Milaan-Turijn zijn eerste Europese wedstrijdkilometers. Urán kwam dus nog helemaal niet in actie.

Carapaz en Urán zijn niet de enige Zuid-Amerikanen die EF Education-EasyPost opstelt in de Ronde van Catalonië. Colombiaans kampioen Esteban Chaves, Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda en Andrey Amador doen namelijk ook mee aan de zevendaagse. De Brit Simon Carr vult de selectie verder aan.

Bij BORA-hansgrohe is Jai Hindley de grote blikvanger. De Australiër, die dit jaar zijn debuut zal maken in de Tour de France, heeft al behoorlijk wat koersdagen in de benen. In de Santos Tour Down Under, Volta ao Algarve en Tirreno-Adriatico behaalde hij verschillende ereplaatsen, maar een korte eindklassering zat er in deze rondes nog niet in.

In de Ronde van Catalonië heeft Hindley het gezelschap van Matteo Fabbro, Patrick Konrad, Anton Palzer, Frederik Wandahl, Cian Uijtdebroek en Ide Schelling. Uijtdebroeks kwam ten val in de Faun Drôme Classic en liep daarbij een lichte hersenschudding op, maar kon vervolgens wel op trainingskamp naar Tenerife. Hij maakt nu zijn rentree. Schelling behaalde dit seizoen een derde plaats in de vierde etappe van de Tour of Oman en een veertiende plek in de Omloop Het Nieuwsblad.