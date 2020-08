Carapaz gaat niet meer van start in slotetappe Ronde van Polen zondag 9 augustus 2020 om 13:12

Richard Carapaz zal de Ronde van Polen niet uitrijden. De Ecuadoraan kwam gisteren als leider ten val en Team Ineos wil geen enkel risico nemen. “Het is beter om Richard wat tijd te geven om volledig te herstellen”, zo legt ploegleider Matteo Tosatto uit.

Carapaz finishte na zijn valpartij nog wel als zestiende in de koninginnenrit naar Bukowina Tatrzańska, maar moest de leiderstrui afstaan aan een indrukwekkende Remco Evenepoel. “Richard voelde wat pijn na de valpartij. Het is beter om vroegtijdig uit de Ronde van Polen te stappen, zodat hij wat meer tijd heeft om te herstellen.”

“Het is de beste oplossing, aangezien we ook naar het grote plaatje moeten kijken. Hij zal binnenkort het parcours van de Giro d’Italia verkennen en van start gaan in de Ronde van Lombardije”, aldus ex-renner Tosatto. Ploegarts Alistair Park laat weten dat Carapaz last heeft van spierpijn en schaafwonden.

Team Ineos moet het in de slotetappe naar Krakau ook doen zonder Ian Stannard. De sterke Brit viel samen met Carapaz en heeft last van een ontwrichte rechterschouder. Hij zal in Groot-Brittannië verder worden onderzocht. “Een tweede scan zal ons meer vertellen over de ernst van de blessure.”