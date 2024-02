Campenaerts verzint ludieke actie: “Mail naar vocsnorskledingkast@outlook.com”

vrijdag 23 februari 2024 om 12:28

Campenaerts verzint ludieke actie: “Mail naar [email protected]”

Victor Campenaerts zou Victor Campenaerts niet zijn als hij met een gek idee aan het Openingsweekend begint. De Belg van Lotto Dstny zat de voorbije weken in Spanje en werkte alleen de individuele tijdrit van vijf kilometer af in de Ruta del Sol. In een heerlijk voorjaarszonnetje, maar dat weer is er komend Openingsweekend niet bij.

Regen en harde wind zijn voorspeld en dus komt de voormalig tijdritspecialist waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Het Laatste Nieuws tekent een grappig verhaal op, want Campenaerts heeft daar iets op bedacht. “Ik ben van plan om vier lagen kledij aan te doen, die ik dan een voor een zal uittrekken naarmate de koers vordert. In de hectiek is het onmogelijk om elk stuk kledij af te geven aan de volgwagen, dus zal ik mijn overtollige kledij steeds richting het publiek gooien.”

Maar, de Belg wil dat wel graag terughebben na afloop. Hij is bang dat hij op deze manier al door zijn voorraad winterkleding is nog voordat de écht grote afspraken op de kalender staan, eind maart en begin april. Daarna komt hij al lachend op zijn Campenaerts met een ludiek plan voor zijn verloren kledij.

“Ik zal in al mijn kleren een ticketje laten naaien met het dit e-mailadres: [email protected] op. De mensen langs de kant die mijn kledij oprapen, mogen mij mailen en zo kunnen we afspreken hoe ik de kledij terug krijg. In ruil krijgen ze een koffie en een tegoedbon voor een wielertruitje met mijn handtekening aan het einde van het seizoen, wanneer ik die kledij niet meer nodig heb.”