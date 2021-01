Caleb Ewan wil dit jaar winnen in alle grote rondes

Caleb Ewan heeft zichzelf een doel gesteld voor 2021: de Australische sprinter wil winnen in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España.

“Mijn grote doel is het winnen van een etappe in elke grote ronde”, vertelt Ewan in gesprek met CyclingPro.net. “Als ik een etappe win in de Giro, dan ga ik ook verder in de Tour en in de Vuelta. Als het me niet lukt om te winnen in de Giro, dan start ik misschien niet in de Vuelta.”

De kopman van Lotto Soudal weet nog niet of hij ze alle drie ook gaat uitrijden. “Normaal gesproken verteer ik de bergen wel goed. Ik ben nog nooit buiten de tijdslimiet geëindigd. Het parcours van de Giro weten we nog niet, maar als er in de laatste week te weinig kansen zijn dan maak ik de wedstrijd waarschijnlijk niet af. Niks is echter nog zeker. Mijn doel is om te winnen in alle grote rondes, niet om ze allemaal uit te rijden.”

Naast de grote rondes maakt Ewan ook een doel van Milaan-San Remo, waar hij in 2018 tweede werd. “Als ik realistisch ben, is Milaan-San Remo het enige monument dat ik kan winnen. Het is moeilijk om me op deze wedstrijd voor te bereiden, maar ik ga mijn best doen. Met renners als Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Arnaud Démare wordt het niet gemakkelijk.

Verder zien we de Australiër ook nog aan de slag in de Ronde van Valencia, UAE Tour, Tirreno-Adriatico en de Scheldeprijs.

Programma Caleb Ewan

Ronde van Valencia

UAE Tour

Tirreno-Adriatico

Milaan-San Remo

Scheldeprijs

Giro d’Italia

Tour de France

Vuelta a España