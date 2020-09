Caleb Ewan was niet zeker: “Ik juichte maar voor het geval ik had gewonnen” woensdag 9 september 2020 om 17:59

Caleb Ewan besliste de sprint in Poitiers woensdagmiddag in zijn voordeel. De Australiër bleek nipt sneller te zijn dan Peter Sagan, Sam Bennett en Wout van Aert. Heel nipt was het, want Ewan was niet zeker van zijn zaak. “Ik juichte maar voor het geval ik had gewonnen.”

“Als sprinter kijk je naar de grond”, doet de sprinter van Lotto Soudal zijn verhaal in het flashinterview. “Dan weet je niet echt of je hebt gewonnen. Maar meestal voel je het gewoon als je hebt gewonnen. Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen.”

Het is alweer de tweede ritzege van Ewan in deze Tour de France. “Die eerste overwinning haalde de druk eraf, maar na de eerste overwinning wil je ook de tweede.” Daar blijven zijn ambities niet bij. “Ik wil nu ook die derde in Parijs.”

De eindsprint was door de onrustige finale erg hectisch. “Dat was het”, eindigt hij. “Ik zat eerst goed van voren, maar kwam toch weer wat ver te zitten. Ik wist dat ik kalm moest blijven. Na mijn nederlaag van gisteren wilde ik vandaag echt winnen. Ik ben blij om mijn ploeggenoten op deze manier te bedanken.”