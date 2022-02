Caleb Ewan prijst ploeg na zege: “Ik moest slechts honderd meter sprinten”

Caleb Ewan heeft zijn eerste afspraak in het nieuwe wielerjaar niet gemist. In de openingsetappe van de Saudi Tour sprintte de Australiër gelijk naar zijn eerste overwinning van het seizoen.

“Natuurlijk is er geen betere manier om het seizoen te beginnen dan met een overwinning, dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben ook super blij met hoe de ploeg presteerde. Ik kreeg de perfecte lead-out en moest slechts honderd meter sprinten. Ik moet mijn ploegmaats bedanken. Ze hebben het geweldig gedaan”, vertelde Ewan in het flashinterview na de finish.

De Australiër is de onbetwiste kopman van Lotto Soudal in de vijfdaagse etappekoers en wilde echt winnen. “We hebben hier de sterkste sprintploeg. We hebben een beetje een nieuwe trein met Rüdiger Selig en Jarrad Drizners erbij. Ze hebben het echter geweldig gedaan door naar de ploeg te komen, meteen te kunnen integreren en me zo perfect af te leveren.”

De openingsetappe ging ook deels over onverharde wegen. “Daar was het in het peloton heel hectisch”, blikte Ewan terug. “Er was ook een grote val. We moesten zorgen dat we van voren zaten om uit de problemen te blijven en ook daar deed de ploeg het geweldig door me vóór die strook vooraan te houden.”