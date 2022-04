Caleb Ewan na vierde seizoenszege: “Belangrijk om vertrouwen op te doen”

Caleb Ewan sprintte zondag in de Ronde van Turkije naar zijn vierde overwinning van dit seizoen. De kopman van Lotto Soudal keerde terug van een periode van ziekte met een sprintzege in de openingsrit. “Het geeft me een heel goed gevoel om bij mijn comeback in competitie meteen te kunnen winnen”, vertelt hij aan via de ploegkanalen.

“Om eerlijk te zijn, voelde ik me aan het begin van deze toch wel pittige etappe niet zo fantastisch”, erkent de Australische sprinter. “Dat is wel vrij logisch na een tijdje zonder fiets door ziekte. Naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik me echter steeds beter en zelfs op de lastige laatste beklimming kon ik vrij comfortabel volgen.”

De eerste etappe naar Kusadasi verliep goed voor Ewan. “Met enkele valpartijen in de afdaling en heel wat aanvalspogingen was het een chaotische finale maar mijn ploegmaats leverden schitterend werk om het tot een sprint te laten komen. In de razendsnelle laatste kilometers wisten we dat we helemaal vooraan moesten postvatten en Michael Schwarzmann en Jasper De Buyst voerden dat plannetje perfect uit. Jasper leverde een enorme inspanning en zette me af exact waar ik moest zijn.”

‘Er komen ongetwijfeld nog kansen’

“Dan was het zaak om mijn sprint in te zetten en het te houden tot de finish”, aldus Ewan, die Jasper Philipsen en Kaden Groves klopte. “Deze overwinning geeft me na het missen van Milaan-San Remo en enkele Belgische klassiekers een enorm goed gevoel. De Ronde van Turkije is een koers die me goed ligt en richting de Giro is het belangrijk om hier vertrouwen op te doen. Dat is vandaag alvast goed gelukt, maar er komen ongetwijfeld nog kansen.”