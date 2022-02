Caleb Ewan is meteen op de afspraak in Saudi Tour

Caleb Ewan heeft de eerste etappe van de Saudi Tour op zijn naam geschreven. De rappe Australiër van Lotto Soudal bleek in de openingsetappe van en naar Winter Park veruit de snelste in de eindsprint. Ewan, die uiteraard ook de eerste leider is, verwees Martin Laas en Fernando Gaviria naar de dichtste ereplaatsen.

Vandaag begon in Saudi-Arabië een nieuwe editie van de Saudi Tour. De eerste etappe van de vijfdaagse wielerronde was 198 kilometer lang en speelde zich af in en rond de toeristische plek Winter Park. Het venijn zat hem hier zeker in de staart, want met nog twintig kilometer te gaan kregen de renners een gravelstrook van 7,5 kilometer voor hun kiezen. Verder was het uitkijken voor eventuele waaiers op weg naar de finish. Dit zorgde niet geheel verrassend voor de nodige nervositeit in het peloton.

Exotische vroege vlucht

Maar eerst moesten de sprintersploegen nog even een vroege vlucht van drie renners zien in te rekenen. Mohd Shahrul Mat Amin, een 32-jarige renner uit Maleisië die uitkomt voor de bescheiden continentale formatie Terengganu Polygon Cycling Team, trok al vroeg ten aanval en kreeg het gezelschap van de Griek Polychronis Tzortzakis (Kuwait Pro Cycling Team) en de voor Uno-X uitkomende Noor Martin Urianstad. Het peloton liet begaan en zo liep de voorsprong van de drie aanvallers op tot goed drie minuten.

Het bleek niet genoeg om voor een daverende verrassing te zorgen. Mat Amin, Tzortzakis en Urianstad werden met nog meer dan 25 kilometer voor de boeg, nog voor het opdraaien van de gravelstrook, bij de lurven gegrepen door het peloton. Niet veel later werd de grote groep opgeschrikt door een valpartij van meerdere renners. Onder meer Andrea Bagioli, toch een van de favorieten voor de eindzege, ging tegen de vlakte. Op de onverharde strook werd het peloton op een lint getrokken, maar de echte verschillen bleven uit.

Ewan opent 2022 met zege

Yousif Mirza probeerde er nog vanonder te muizen in de laatste vijftien kilometer, maar zijn vlucht was geen lang leven beschoren en dus gingen we met een volledig peloton sprinten om de overwinning. Vanwege het ontbreken van livebeelden, het vliegtuig dat nodig was voor de verbinding kreeg geen toestemming om de lucht in te gaan, was het in spanning afwachten op de laatste honderden meters. Ewan zat ideaal geplaatst met nog goed 200 meter te gaan, kwam er op het juiste moment uit en bleek veel te snel voor zijn concurrenten.

De 27-jarige Australiër van Lotto Soudal boekt zo op zijn eerste koersdag van 2022 meteen een zege. Laas eindigde namens BORA-hansgrohe als tweede, Gaviria (UAE Emirates) moest genoegen nemen met de derde plek. Dylan Groenewegen kwam in zijn eerste koers voor BikeExchange-Jayco niet verder dan een twaalfde stek. Lotto Soudal, de ploeg van Ewan, is overigens uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerjaar. De Belgische formatie heeft alweer drie overwinningen op zak, aangezien Tim Wellens en Arnaud De Lie al succesvol waren in de Challenge Mallorca.