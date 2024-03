donderdag 7 maart 2024 om 10:35

Buitrago verrast zichzelf met ritzege in Parijs-Nice: “Zeer lastig om hier te winnen”

Voor de start van de vierde etappe van Parijs-Nice, met finish op de Mont Brouilly, waren de meeste ogen gericht op Remco Evenepoel en Primoz Roglic. De zege ging echter naar een andere klimmer: Santiago Buitrago. De Colombiaan reed in de finale weg met Luke Plapp en hield knap stand.

Buitrago won in het verleden al bergetappes in de Giro d’Italia, maar leek in het flashinterview na afloop nog blijer met zijn eerste ritoverwinning in Parijs-Nice. “Eerlijk: ik had dit echt niet verwacht. Ik weet dat ik goed in vorm ben, maar we rijden hier wel in Frankrijk. Het is zeer lastig om hier te winnen. Dit is voor mij toch wel een zeer bijzonder moment. Ik ben super blij.”

De 24-jarige renner van Bahrain Victorious besloot al vrij vroeg zijn kaarten op tafel te gooien, want hij versnelde al op de voorlaatste klim van de dag, de vijf kilometer lange Col du Fût d’Avenas. “Ik zag dat Roglic aan zijn mannen de opdracht gaf om de koers hard te maken. Ik kon niet echt inschatten hoe de koers zou verlopen en besloot al eerder mijn aanval in te zetten. Je moet het in de koers altijd proberen en dat is wat ik deed.”

Buitrago reed op de voorlaatste klim naar de eerder ontsnapte Luke Plapp toe en de twee aanvallers werkten vervolgens goed samen richting de tweede en beslissende passage van de Mont Brouilly. Op de flanken van deze klim ontbond Buitrago zijn duivels en liet hij Plapp achter, op weg naar zijn eerste ritzege in Parijs-Nice. Plapp hield echter ook iets over aan zijn onderneming: de Australiër is namelijk de nieuwe leider.

Eindpodium

“Deze overwinning is zeer belangrijk voor mij en ook voor het team”, gaat Buitrago verder. “Het is echt een fantastische dag voor de ploeg, omdat we ook winnen (met Phil Bauhaus, red.) in Tirreno-Adriatico. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik sta er nu ook goed (2e, red.) voor in het algemeen klassement, dat is helemaal fantastisch. Het doel is om op het podium te eindigen, maar dat kan ook met Pello Bilbao”, klinkt het.