Bryan Coquard tweede in Ronde van Catalonië: “Had hier graag willen winnen”

Bryan Coquard moest genoegen nemen met de tweede plek in de vierde etappe van de Ronde van Catalonië. De Fransman van Cofidis werd in de sprint geklopt door Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck, waardoor hij geen gevolg kon geven aan zijn eerste WorldTour-overwinning in de Tour Down Under eerder dit jaar. “Ik had hier graag gewonnen”, zei hij.

De ploeg van Coquard reed veel op kop in de achtervolging, maar de Fransman wist dit werk niet te verzilveren. “Het was een tricky aankomst. Er was geen enkele ploeg die de regie had in de laatste kilometers. Ik heb alles gegeven om te winnen, maar er was helaas iemand beter”, aldus Coquard. “Het was een moeilijke dag. We hebben de hele dag achtervolgd, en ik had het graag afgemaakt.”

Strong: “Blij voor vriend Groves”

Corbin Strong sprintte in de etappe naar de derde plaats. “Een paar teams wilden graag sprinten. Stephen Williams heeft goed voor me gereden. Het hele team heeft het goed gedaan. Ik was blij dat het een sprint werd”, aldus de Australiër van Israel-Premier Tech, die toch niet helemaal ontevreden is met de winnaar. “Ik ben blij voor Kaden Groves, ik beschouw hem als een vriend.”

Ondanks de derde plek was Strong blij met hoe de sprint verliep. “Het was bochtig, maar elke sprint op WorldTour-niveau is chaotisch. Vandaag was niet uitzonderlijk. Guillaime Boivin deed een goede lead-out. Ik ben al met al tevreden over mijn sprint”, besluit de 22-jarige coureur.