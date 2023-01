Bryan Coquard pakt eindelijk eerste WorldTour-zege in Tour Down Under

Tien jaar heeft hij er op moeten wachten en nu is het zover. Voor het eerst in zijn carrière heeft Bryan Coquard een overwinning in de WorldTour behaald. De 30-jarige Fransman toonde zich onnavolgbaar in de eindsprint van de vierde etappe in de Tour Down Under. In het algemeen klassement blijft Jay Vine aan de leiding.

Door de straffe wind werd de vierde etappe een ware waaierrit. Jayco-AlUla en INEOS Grenadiers probeerden verschillende keren klassementleider Vine onder druk te zetten, maar de 27-jarige Australiër wist zich overtuigend te handhaven.

In de finale van de 133 kilometer lange rit naar Willunga Township werd voor de licht oplopende finishstraat met name gekeken naar Michael Matthews en Caleb Ewan, maar de twee thuisfavorieten kwamen er in het slot niet aan te pas.

In de lange laatste rechte lijn plaatste Coquard een vroege verrassingsaanval die niemand kon beantwoorden. Bij zijn eerste aanzet sloeg hij meteen een gat dat aan de finish ruim voldoende bleek te zijn voor de overwinning. Zege nummer 49, maar pas zijn eerste in de WorldTour.

Achter hem sprintte Alberto Bettiol naar de tweede plaats, voor Hugo Page en Paul Penhoët.

De Tour Down Under telt nog één rit. Morgenochtend finisht de eerste WorldTour-wedstrijd op de top van Mount Lofty.