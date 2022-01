Bryan Coquard over zijn transfer naar Cofidis: “Belangrijk om op deze leeftijd de stap te zetten”

Bryan Coquard verliet deze winter na vier seizoenen B&B Hotels p/b KTM voor een terugkeer in de WorldTour bij Cofidis. Voor de 29-jarige Franse sprinter, die droomt van een etappezege in de Tour de France, was het een noodzakelijke stap.

“Het is belangrijk om me in de WorldTour te ontwikkelen, om elk weekend een stabiel programma op een zeer hoog niveau te hebben”, vertelt Coquard in gesprek met Cyclism’Actu. “Ik had deze rust nodig: om zeker te zijn van mijn agenda en niet afhankelijk van invitaties. Ook al heb ik geen enkele spijt van mijn vier jaar bij B&B Hotels – ik wist dat het een risico was toen ik daar tekende. Maar op deze leeftijd (29 jaar) was het belangrijk om de stap te zetten en me te gaan ontwikkelen in de WorldTour. Daarom sprak het Cofidis-project me aan zodra we het erover hadden.”

Afgelopen seizoen kwam voor het eerst in zijn bestaan als beroepsrenner niet aan winnen toe. Als het aan de Franse sprinter ligt, komt daar dit jaar verandering in. “Ik hoop dat de Bryan Coquard van 2022 zijn armen weer in de lucht steekt, vorig jaar was duidelijk een heel moeilijk seizoen met veel valpartijen en blessures. Het was het eerste seizoen bij de profs waarin ik niet kon juichen en dat was moeilijk te verdragen, een echte frustratie. Tot het einde van het seizoen geloofde ik erin, en het lukte niet. Ik wil tot volle bloei komen op het hoogste niveau en zo vaak mogelijk winnen.”

Coquard heeft er vertrouwen in dat zijn kansen gaan komen en is enthousiast over de sprinttrein. Voor de sprinter kan het seizoen dus niet snel genoeg beginnen. “Ik ben erg ongeduldig, heb er veel zin in en ik ben vooral erg opgewonden om aan dit seizoen te beginnen. Ik heb al de kans gehad om twee stages met de ploeg te doen en mijn integratie verliep zeer goed. Ik kan niet wachten om een rugnummer op te spelden. Nu gaan we naar Spanje om mijn conditie op punt te stellen, en het seizoen gaat voor mij eind januari van start met de GP La Marseillaise.”

Tour de France

Later in het jaar is vooral de Tour de France een belangrijk doel. “Natuurlijk is het mijn levensdoel om in de Tour te winnen. Ik was er al diverse keren dichtbij, dus ik ben er heilig van overtuigd dat ik het kan en ik hoop dat het dit jaar zal zijn. Ik heb echter nog veel werk voor de boeg en heb een volle agenda, met koersen als Parijs-Nice, Milaan-San Remo en de Amstel Gold Race… Ik heb veel belangrijke wedstrijden voor de Tour, dus ik ben nu vooral gefocust op het begin van het seizoen, en na de Brabantse Pijl in april zal ik me 100% kunnen richten op de Tour.”