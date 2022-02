Bryan Coquard klopt Julian Alaphilippe in de Tour de La Provence

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Tour de La Provence gewonnen. De Fransman klopte Julian Alaphilippe in de sprint van een uitgedunde groep. Filippo Ganna werd derde en behoudt zodoende de leiding in het klassement.

Nadat de renners gisteren te maken kregen met waaiers, stond er op dag drie opnieuw een serieuze etappe op het programma. De 180,5 kilometer van Arles, de stad waar de Nederlandse schilder Vincent Van Gogh enkele van zijn wereldberoemde werken creëerde, naar Manosque kende weliswaar geen grote beklimmingen, maar wel nodige hoogtemeters. Bovendien was de finishstreep getrokken na een oplopende laatste kilometer.

Vijf mannen lieten zich niet afschrikken door het lastige parcours en kozen al vroeg al vroeg de aanval. Alexis Gougeard (B&B Hotels KTM), Paul Ourselin (TotalEnergies), Tony Hurel (St Michel – Auber93), Evaldas Šiškevičius (GO Sport-RLM) en Kevin Besson (Nice Métropole Côte d’Azur) kregen een maximale voorgift van vijf minuten INEOS Grenadiers, dat het vanwege een positieve coronatest moest stellen zonder Richard Carapaz, controleerde de boel in het peloton.

Ourselin pakt de bergtrui

In dienst van klassementsleider Filippo Ganna en geholpen door de troepen van Cofidis zorgde de Britse formatie ervoor dat het verschil niet verder opliep. Kleiner werd het gat echter ook niet direct. Dat was pas het geval toen onder meer ook Quick-Step-Alpha Vinyl en Groupama-FDJ zich met de achtervolging bemoeiden. Het peloton voerde het tempo op en kwam langzaam maar zeker dichterbij.

Op de Col de la Mort D’Imbert (5 km aan 3,6%), waarvan de top op zestig kilometer van de streep lag, pakte Ourselin vooraan de punten. Dat deed de Fransman ook op de Col de l’Aire Dei Masco (6,3 km aan 4,6%), waardoor hij zich verzekerde van de bergtrui. Hij had op dat moment alleen nog Gougeard bij zich. De andere drie vluchters hadden één voor één moeten lossen, waarna ze terugzakten in het peloton. Daar trok Cofidis door in dienst van een sterke Bryan Coquard. Diverse sprinters kwamen in moeilijkheden. Onder andere Elia Viviani, de ritwinnaar van gisteren, moest lossen.

Gougaerd gaat solo

Ourselin en Gougaerd gingen met een minuut voorsprong de afdaling in. Vanaf dat punt was het nog 27 kilometer naar de streep. Tien kilometer later, met nog zeventien kilometer voor de boeg, besloot Gougeard Ourselin achter te laten. De sterke Fransman probeerde het solo en hield sterk stand. Ondanks het werk van de mannen van Cofidis en het Quick-Step-Alpha Vinyl van Jullian Alaphilippe, lag hij met nog zes kilometer te gaan nog altijd een halve minuut voor.

Uiteindelijk bleek die halve minuut niet genoeg. Mede door een versnelling van Ilan Van Wilder werd Gougeard in de laatste twee kilometer weer ingelopen, waarna gelijk een andere eenling het probeerde: Pierre-Luc Périchon sloeg gelijk een aanzienlijk gat. Door opnieuw Van Wilder, die het tempo hoog hield voor Alaphilippe, was de poging van de Fransman echter niet succesvol. Het ging een sprint worden.

Daarin toonde Bryan Coquard zich de snelste. Alaphilippe kon enkel het wiel van zijn landgenoot houden, terwijl Filippo Ganna knap naar een derde plaats reed en zo genoeg bonificatieseconden pakte om zijn leiderstrui te behouden.