Bruyneel hoeft documentaire over Armstrong niet te zien vrijdag 5 juni 2020 om 11:58

Johan Bruyneel heeft de nieuwe documentaire over Lance Armstrong nog niet gezien en is ook niet van plan om dat te gaan doen. “Ik weet wat al wat er is gebeurd”, zo is hij duidelijk.

“Daarnaast heb ik geen zin om weer naar bleiters zoals Jonathan Vaughters, Tyler Hamiltoen of Betsy Andrieu te luisteren”, gaat Bruyneel, die een levenslange schorsing uitzit, verder in Het Laatste Nieuws. “Ik heb sowieso nog geen documentaire of film over Armstrong gezien. Er is al zoveel gezegd of geschreven, dat iedereen nu wel zijn eigen mening kan vormen.”

Bruyneel zit – net als Armstrong zelf – een schorsing uit voor zijn rol in het dopingschandaal. De Vlaming werd in 2018 voor het leven geschorst. “Ik heb het inmiddels aanvaard. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd en ik heb er spijt van. Maar ik had nooit levenslang geschorst mogen worden…”