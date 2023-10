donderdag 19 oktober 2023 om 19:38

Broertjes van Jonathan Milan en Mads Pedersen tekenen bij opleidingsploeg Lidl-Trek

De opleidingsploeg van Lidl-Trek heeft de namen van zes nieuwkomers onthuld. Daarbij ook Matteo Milan en Martin Pedersen, de broertjes van respectievelijk Jonathan Milan en Mads Pedersen. De twee laatstgenoemde renners rijden volgend jaar beiden voor het WorldTeam van Lidl-Trek.

Matteo Milan kwam de voorbije twee jaar uit voor Cycling Team Friuli ASD, een Italiaans Continental-team. De meest noemenswaardige uitslag van de 20-jarige renner is een achtste plaats in de proloog van de Tour of Szeklerland (2.2) in augustus dit jaar.

Martin Pedersen heeft al meer bewezen. Het 25-jarige broertje van Mads Pedersen koerste bij de jeugd ook, maar hing daarna zijn fiets aan de haak. Later begon het echter weer te kriebelen en 2022 kreeg hij een kans bij het continentale Restaurant Suri-Carl Ras. Voor dat team reed hij dit jaar ook Olympia’s Tour. In de slotrit, een verregende Limburgrit, eindigde Pedersen als tweede. De afgelopen maanden liep Martin al stage bij de hoofmacht van Lidl-Trek. Hij reed onder anderen de Ronde van Denemarken en CRO Race uit voor het WorldTeam.

Neefje van Michael Rogers

Naast Matteo Milan en Martin Pedersen sluiten ook Niklas Behrens, Cole Kessler, Jakob Soderqvist en Cameron Rogers zich aan bij de opleidingsploeg van Lidl-Trek. De 19-jarige Duitser Behrens won dit jaar de openingsrit van de Flanders Tomorrow Tour (2.2U), een rittenkoers waar Soderqvist de eindzege opeiste. De 20-jarige Zweed, die te boek staat als een groot tijdrittalent, won ook een etappe in Tour du Loir et Cher (2.2).

Kessler (20) maakt de overstap van de ene opleidingsploeg naar de andere. De Amerikaan reed afgelopen seizoen namelijk voor Israel Premier Tech Academy en eindigde voor die ploeg als derde in een rit van de Orlen Nations Grand Prix (2.Ncup). Cameron Rogers, tot slot, heeft net als Matteo Milan en Martin Pedersen een achternaam die een belletje doet rinkelen. De Australiër is namelijk het neefje van drievoudig wereldkampioen tijdrijden Michael Rogers. Zelf werd Cameron Rogers (18) vorig jaar Australisch kampioen op de weg bij de junioren.