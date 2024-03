maandag 18 maart 2024 om 14:59

Brodie Chapman klaagt over ‘levensgevaarlijke’ taferelen in Trofeo Alfredo Binda

Brodie Chapman kwam zondag in actie in de Trofeo Alfredo Binda, maar kreeg een DNF achter haar naam. Dit bleek echter niet een opgave uit vrije wil. De organisatie besloot achtergebleven rensters uit koers te halen, nadat ze werden geconfronteerd met gevaarlijke verkeerssituaties. “We willen onze levens niet riskeren”, aldus Chapman.

De 32-jarige Australische, die uitkomt voor Lidl-Trek, richt zich in een kritische post op X tot de organisatie van de Trofeo Alfredo Binda. “Renners die op anderhalve ronde van het einde geen deel meer uitmaakten van de eerste groep, maar nog niet zo ver in de achtergrond reden, werden geconfronteerd met vrijgegeven wegen, verkeer, passerende auto’s, rode stoplichten en drukke rotondes.”

“We werden zo gedwongen om in de remmen te knijpen, en werden vervolgens ‘beloond’ met een DNF. Het antwoord van de organisatie was dat ze alleen nog maar rekening hielden met rensters die nog in staat waren om UCI-punten te sprokkelen. En ze besloten de rensters die niet meer konden terugkeren uit koers te halen.”

Ongelijke behandeling

Dit schiet bij Chapman duidelijk in het verkeerde keelgat. “Met andere woorden: alleen voor de kopgroep worden er wegen afgesloten? Alleen koplopers mogen een wedstrijd uitrijden? En de rensters die zich in de eerste honderd kilometer volledig leegrijden en zo ook medeverantwoordelijk zijn voor de uitkomst? Ach, je ziet ze verder niet als de tv-uitzending begint…”, laat ze met gevoel voor cynisme weten.

De ervaren renster voelt zich genoodzaakt om aan de bel te trekken. “We houden van de Trofeo Alfredo Binda, maar we willen onze levens niet op het spel zetten”, besluit ze.