Brandon McNulty moest plots Pogacar vervangen: “Ik werd tijdens mijn training gebeld”

Brandon McNulty maakt vroeger dan verwacht zijn terugkeer in het peloton. Eigenlijk stond de Amerikaanse renner voor de Ronde van Romandië, die dinsdag van start gaat, pas weer op het rooster, maar nu is hij op het laatste moment al opgetrommeld voor Luik-Bastenaken-Luik.

McNulty vervangt Tadej Pogačar, die vanwege het overlijden van zijn schoonmoeder niet aan de start verschijnt. De Amerikaan was zich in Girona, Spanje, op de Ronde van Romandië aan het voorbereiden toen hem door zijn ploeg UAE Emirates werd gevraagd om naar België af te reizen. “Ik werd midden in een trainingsronde gebeld, dus het zorgde thuis voor wat stress en ik moest plots inpakken”, vertelde hij in gesprek met Cycling Pro Net. “Maar het is goed om hier te zijn en wat eerder dan verwacht weer te koersen.”

De 24-jarige Amerikaan wenst zijn Sloveense ploeggenoot het allerbeste toe. Ondanks de treurige omstandigheden, verwacht hij wel dat zijn ploeg een goede koers kan afleveren. “De jongens hier hebben een goede spirit. We zijn klaar om te koersen en alles te doen wat we kunnen.”

Coronabesmetting

Voor McNulty zelf wordt Luik-Bastenaken-Luik vooral een goede test. “Ik kom namelijk terug van een coronabesmetting (waardoor hij de Ronde van het Baskenland aan zich voorbij moest laten gaan, red.) en dan is het altijd een beetje een verrassing. Op training gaat het dan weer goed, dan weer wat minder. Het wordt een goede test voor de benen in aanloop naar Romandië. Het wordt interessant om te zien hoe het gaat. Als ik het tot de finale redt, hoop ik daar iemand te kunnen ondersteunen. Maar we moeten echt zien hoe het gaat, het wordt een lange dag.”