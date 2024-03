donderdag 21 maart 2024 om 13:26

Boerenbond zal actie voeren tijdens voorjaarskoersen: “Niet de bedoeling om koers te verstoren”

De Boerenbond is van plan om actie te voeren langs het parcours van vijf Vlaamse voorjaarskoersen. Met de boodschap ‘Zet de boeren niet botweg aan de kant’ wil de bond aandacht vragen voor de beroepssector. “Maar het is niet de bedoeling om de koers te verstoren”, klinkt het.

De actie wordt zondag op gang getrapt op de flanken van de Kemmelberg, langs het parcours van Gent-Wevelgem. Ook tijdens Dwars door Vlaanderen (27 maart), de Ronde van Vlaanderen (31 maart), Scheldeprijs (3 april), en de Brabantse Pijl (10 april) zal de actie te zien zijn.

Met de boodschap ‘Zet de boeren niet botweg aan de kant’ wil de Boerenbond Vlaanderen wijzen op “het belang van sterke, lokale voedselproductie. De landbouworganisatie hoopt dat de visual en tractoren die er zullen verzamelen, mooi in beeld worden genomen tijdens de koers. De voorbije jaren werd er ook op een dergelijke manier actie gevoerd.

“Boeren willen hoopvol de toekomst tegemoet, maar ze zitten met zorgen over rechtszekerheid, de hoge regellast en een fair inkomen”, laat voorzitter Lode Ceyssens van de Boerenbond weten aan Het Nieuwsblad. “Supporter dus niet alleen voor de coureur maar ook voor de boer. Ook zij zijn flandriens om te koesteren.”

Ludieke actie

De Boerenbond wil nogmaals benadrukken dat men er niet op uit is om de wedstrijden te verstoren. “Dit is een jaarlijkse, ludieke actie, en het is zeker niet de bedoeling om hinder te veroorzaken. Daar willen we heel stellig over zijn”, zegt woordvoerder Elisabeth Mertens. “Het is niet de bedoeling is om de koers te verstoren.”