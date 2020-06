Boels-Dolmans verlengt contracten D’hoore en Majerus dinsdag 16 juni 2020 om 15:54

Jolien D’hoore (30) en Christine Majerus (33) koersen ook volgend seizoen in dienst van Boels-Dolmans. De Belgische sprintster – die ook gespecialiseerd is in het baanwielrennen – tekent voor één jaar bij, terwijl Majerus een tweejarig contract heeft ondertekend. Boels-Dolmans gaat vanaf 1 januari 2021 verder als SD Worx Cycling Team

D’hoore rijdt sinds begin 2019 voor de Nederlandse formatie. De sterke sprintster won in haar eerste seizoen voor Boels-Dolmans een rit in de Baskische rittenkoers Emakumeen Bira en twee etappes in de OVO Energy Women’s Tour. Ze behaalde daarnaast enkele goede resultaten op de baan. Sportief manager Danny Stam verwacht nog veel van D’hoore.

Hoge verwachtingen

Stam: “Jolien brak vorig jaar haar sleutelbeen en elleboog, terwijl ze dit seizoen nog niet de kans heeft gehad om te schitteren. Ik weet zeker dat ze gebrand is om te knallen voor de nieuwe sponsor SD Worx, aangezien het een Belgisch bedrijf is. Ik verwacht de nodige overwinningen op de weg. Ze zal zich in het voorjaar richten op de Vlaamse klassiekers.”

D’hoore zal volgend seizoen echter vooral bezig zijn met de Olympische Spelen in Tokio. In Japan zal ze samen met Lotte Kopecky de koppelkoers betwisten. Of ze ook het omnium zal rijden, moet nog worden beslist. “Ik heb niet getwijfeld toen ik een nieuw contract kreeg voorgeschoteld”, aldus D’hoore. “Ik voel me hier thuis en hoop de nieuwe sponsor straks in het zonnetje te zetten.”

“Majerus is een echte teamplayer”

Majerus is alweer bezig aan haar zevende seizoen bij Boels-Dolmans. De Luxemburgse – die in de wintermaanden uitkomt als veldrijdster – won in 2019 La Classique Morbihan, de GP d’Isbergues en de Boels Ladies Tour. Verder werd ze elfde op het WK wielrennen in Yorkshire. “Christine is een geweldige teamplayer en een echte professional”, is Stam lovend.

“Ze is altijd bereid om andere renners te helpen, maar is zelf ook in staat om wedstrijden te winnen. Dat liet ze vorig jaar maar weer eens zien in de Boels Ladies Tour.” Eerder wist de ploeg al de contracten te verlengen van sterkhouders Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Amy Pieters en toptalent Lonneke Uneken.