Biniam Girmay kent oorzaak tegenvallende Gent-Wevelgem: “Ben dat nog niet gewend”

Een jaar geleden brak Biniam Girmay door met een vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic en winst in Gent-Wevelgem. Dit seizoen zijn de resultaten een stuk minder. “Het loopt voorlopig nog niet goed in de voorjaarsklassiekers”, erkent de Eritreeër in gesprek met Sammy Neyrinck voor een reportage van Vive le vélo, leve de Ronde. “Gelukkig volgt er nog een lange periode.”

In Gent-Wevelgem, de wedstrijd die hij vorig jaar op zijn naam schreef, eindigde Girmay afgelopen zondag als 97ste. In een regenachtige editie had de kopman van Intermarché-Circus-Wanty te weinig gegeten, vertelt hij. “Voeding is essentieel geworden in het huidige wielrennen. Vandaag heb ik niet genoeg gegeten, omdat ik dat nog niet gewend ben. Nu weet ik dat ik de volgende wedstrijd zeker 90 gram koolhydraten per uur moet eten.” De regen zelf en de natte kasseien vormen voor Girmay geen probleem. “Ik hou ervan om zo over de kasseien te rijden.”

Aanstaande zondag wordt Girmay 23 jaar oud én maakt hij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen, een wedstrijd die hij vorig jaar nog aan zich voorbij liet gaan. “Ik heb al met mijn familie gebeld. Ze gaan mijn verjaardagstaart aansnijden op het moment dat de koers start. Dat brengt hopelijk geluk. Ik verlang nu al naar die dag. Iedereen weet dat de Ronde van Vlaanderen de beste koers is. Ik hou enorm van het publiek op de kasseistroken en op de hellingen. Door hun aanmoedigingen trap ik nog wat extra watts.”

