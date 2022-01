Bingoal verbindt naam vijf jaar langer aan Bingoal Pauwels Sauces WB

Bingoal Pauwels Sauces WB kan ook de komende seizoenen rekenen op de steun van sponsor Bingoal. Het Belgische online wedkantoor verbindt zich namelijk ook voor de komende vijf jaar aan het ProTeam, waarvan het al sinds 2020 partner is.

Ploegmanager Christophe Brandt is erg blij en trots op het teken van vertrouwen en de steun van het bedrijf. “Door voor de komende vijf jaar aan onze zijde te staan, geeft Bingoal ons een sterk en zeer positief signaal, voor de lange termijn en voor de ontwikkeling van onze renners. Naast het partnerschap is een echte vriendschap ontstaan met Bingoal en zijn managers, die ons brede sportontwikkelingsproject en onze prestatiedoelstellingen volledig ondersteunen.”

Joeri Impens, CEO van Bingoal, laat weten dat zijn bedrijf zeer verheugd is met de verlenging van het partnerschap voor langere termijn. “Het is ongebruikelijk in de wielerwereld dat contracten met sponsors voor zo’n lange duur van vijf jaar worden afgesloten en dit boven op de twee jaar dat we al hoofdpartner zijn. Dit weerspiegelt alleen maar ons vertrouwen in het project van de ploeg en ondersteunt de ambities van Bingoal voor de komende jaren volledig.”

Zes nieuwe aanwinsten

Afgelopen seizoen haalde Bingoal Pauwels Sauces WB drie overwinningen. Timothy Dupont was al vroeg succesvol in de Ster van Bessèges. Een maand later haalde Ludovic Robeet een fraaie zege in Nokere Koerse. Aan het begin van de herfst won Milan Menten een rit in de CRO Race. In de winter verwelkomde de ploeg zes nieuwe renners: Marco Tizza, Karl Patrick Lauk, Dorian De Maeght, Ceriel Desal, Louis Blouwe en Johan Meens.