BikeExchange-Jayco zet vol in op Michael Matthews in Milaan-San Remo

Michael Matthews is de man die het komende zaterdag moet doen voor BikeExchange-Jayco in Milaan-San Remo. Het team wil volledig de kaart van de 31-jarige Australiër spelen, valt op de ploegsite te lezen. Onder andere Luca Mezgec zal zich in dienst stellen van Matthews.

Verder bestaat de selectie van BikeExchange uit Lawson Craddock, Alex Konychev en drie landgenoten van Matthews: Luke Durbridge, Alex Edmondson en Cameron Meyer. “Als ik denk aan de finishlijn op de Via Roma in San Remo, komen er veel herinneringen terug van de afgelopen jaren – een paar hoogtepunten en een paar dieptepunten”, zegt Matthews op de ploegsite. De sprinter eindigde twee keer als derde in La Primavera, in 2015 en 2020.

“Ik denk dat ik een beetje moeite had in Tirreno-Adriatico na mijn val in Strade Bianche, maar om eerlijk te zijn, is mijn vorm veel beter dan ik verwacht had. Ik denk dat ik klaar ben voor zaterdag”, klinkt de kopman positief. Ploegleider Matthew White, die door de aanwezigheid van Primož Roglič en Tadej Pogačar een “agressieve” koers verwacht, ziet ook kansen. “Een agressieve San Remo is ook goed voor ons, want Michael wil geen sprint met de pure sprinters en dus is een meer selectieve finale beter.”