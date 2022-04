BikeExchange-Jayco mikt met Matthews op podium in Ardens tweeluik

Team BikeExchange-Jayco gaat met Michael Matthews als kopman voor een podiumplaats in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De ploeg heeft veel vertrouwen in de 31-jarige Australiër, die in zijn laatste twee koersen, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl, als zevende over de finish kwam.

Matthews gaat woensdag op voor zijn achtste Waalse Pijl. In de klassieker met aankomst op de steile Muur van Hoei was hij in 2018 al een keer vijfde. In Luik-Bastenaken-Luik gaat hij zondag voor de zesde keer van start. In 2017 was hij al eens vierde en greep hij net naast het podium. De Australiër wordt in de Ardense klassiekers omringd door de ervaren Chris Juul-Jensen, Jack Bauer, Tsgabu Grmay en Nick Schultz, en de eerstejaars beroepsrenners Alexandre Balmer, Jesús David Peña en Jan Maas.

“Ik voel me goed, de benen zijn goed en ik ben twee keer zevende geworden in mijn laatste twee wedstrijden hiernaartoe, dus ik voel me klaar en gemotiveerd voor deze Ardense klassiekers”, zei Matthews op de website van zijn ploeg. “De Waalse Pijl is altijd een zware koers en de Muur van Hoei wordt er nooit makkelijker op. Ik was hier al eens vijfde, dus dat geeft me het vertrouwen dat als ik op de juiste plaats zit, ik een goed resultaat kan neerzetten. Luik is een van de monumenten en een koers die ik heel graag zou willen winnen.”

Het podium halen in Luik is het doel. “Het is een wedstrijd die bij me past. Ik verwacht dat er echt aanvallend gekoerst wordt zoals we de laatste tijd in zulke wedstrijden al hebben gezien, maar we hebben een goede gemixte ploeg voor de verschillende situaties die zich kunnen voordoen.”