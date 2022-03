BikeExchange-Jayco met Matthews en Maas in Strade Bianche

BikeExchange-Jayco gaat zaterdag met Michael Matthews van start in Strade Bianche. Voor de Australische sprinter is het zijn debuut in de Toscaanse eendagswedstrijd. Ook de Nederlander Jan Maas behoort tot de selectie van het WorldTeam uit Australië.

Volgens ploegleider Gene Bates is Matthews de kopman van BikeExchange-Jayco. Voor Bling komt een droom uit. “Ik heb jarenlang gevraagd of ik in deze wedstrijd mocht starten”, zegt hij. “In het verleden was ik altijd aan het trainen en in voorbereiding op Parijs-Nice, dus kon ik Strade Bianche niet rijden.”

“Maar dit is een heel iconische wedstrijd. Ik kijk er echt naar uit en heb een goede voorbereiding gehad. Alles is volgens plan verlopen, al heb ik een korte pauze gehad doordat ik corona kreeg tijdens een hoogtestage, maar ik voel mij nu goed en kijk uit naar een nieuw wedstrijdblok”, aldus Matthews, die eind januari zijn seizoen begon in de Challenge Mallorca. Zijn beste resultaat was een vierde plaats in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx.

