Natriumbicarbonaat: een ‘nieuw wondermiddel’ tegen verzuring?

In de wielersport zijn renners en ploegen al sinds mensenheugenis gericht op de laatste ontwikkelingen, om zo nog beter te kunnen presteren. In het wielerpeloton is natriumbicarbonaat nu erg in trek. Het blijkt namelijk een wondermiddel tegen verzuring. “Het zorgt ervoor dat je veel dieper kunt gaan”, legt Jana Camphens, sportdiëtiste bij Intermarché-Circus-Wanty, uit in gesprek met Sporza.

Maar wat is natriumbicarbonaat nu precies? Het is een ‘huis-tuin-en-keukenmiddel’ dat iedereen wel in de keukenkast heeft staan. Het zit onder meer in bakpoeder, schoonmaakproducten en brandblussers, maar je kunt het ook als supplement nemen. “Wielrenners gebruiken het bij een heel intensieve inspanning, waarbij ze voluit gaan. Denk maar aan de heuvels in de klassiekers of een eindsprint”, aldus Camphens.

“Als je diep gaat, worden er lactaat en waterstofionen aangemaakt. Het zijn die waterstofionen die zorgen voor een gevoel van verzuring in de spieren. Bicarbonaat gaat die ionen bufferen, waardoor je dus veel dieper kan gaan en langer dezelfde inspanning kan aanhouden. Het gaat dan over korte, explosieve inspanningen, maar het kan ook meerdere keren in één koers zijn effect hebben, omdat het lichaam zich bijvoorbeeld na een beklimming van een heuvel gaat herstellen.”

“Het is volledig veilig en legaal”

De voordelen van natriumbicarbonaat werden ruim veertig jaar geleden al ontdekt, maar het gebruik van dit middel leidde vaak tot maagklachten. “Vroeger moesten renners zo’n 20 tot 25 pillen slikken, wat veel maag- en darmklachten veroorzaakte.” Dat is anno 2023 echter niet meer het geval. “Sportvoedingsproducent Maurten bracht een nieuwe variant uit, waar de renners veel beter op reageren.”

Bij Jumbo-Visma maken ze bijvoorbeeld al gebruik van natriumbicarbonaat. Er zijn volgens Camphens geen risico’s aan verbonden. “Het is een van de weinige supplementen die volledig veilig zijn en volledig toegelaten zijn. Het heeft geen negatieve gezondheidseffecten op de renners.”