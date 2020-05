Bezorgde Sam Bennett: “Tour de France moet gewoon doorgaan” vrijdag 1 mei 2020 om 16:21

“Wielrennen is een business en we moeten dit jaar nog koersen of ik vrees dat de hele structuur in elkaar stuikt.” Dat is de duidelijke boodschap van de Ierse sprinter Sam Bennett.

Sam Bennett resideert in Monaco, maar toen hij zich na Parijs-Nice realiseerde hoe ernstig het coronavirus woekerde, is hij naar zijn thuisland afgereisd. Daar is hij zijn tweede maand in lockdown ingegaan. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step kan in Ierland buiten fietsen, maar moet dat doen in een straal van twee kilometer rond zijn woning.

Dat de UCI bezig is met het finaliseren van een nieuwe kalender, geeft Bennett motivatie. “Niet weten wanneer we weer zouden gaan koersen, was mentaal het moeilijkste voor mij. Ik niet wist waarvoor ik trainde. Nu is er hoop. Anderzijds, de financiële toestand rond deze ellende is beangstigend”, vertelt hij in een podcast met Cyclingnews. “Wielrennen is een business en we moeten dit jaar nog koersen of ik vrees dat de hele structuur in elkaar stuikt. De Tour de France moet echt doorgaan.”

“Als de crisis zo hard zal toeslaan als voorspeld, is sponsoring het eerste dat zal wegvallen en dat baart me zorgen want dit gaat over onze werkzekerheid. Ik hoop en denk dat iedereen gemotiveerd is om verder te werken, zelfs al krijgen we straks een kalender van amper drie maanden voorgeschoteld.”