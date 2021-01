Betsema over strijd met Brand: “Alles kan nog”

Lucinda Brand en Denise Betsema strijden in de resterende manches om de eindzege in de X20 Badkamers Trofee. Het verschil tussen de twee dames: 38 seconden in het voordeel van Brand. “Alles kan nog”, denkt Betsema.

“Het is mooi dat ik vandaag nog wat seconden kon pakken op Lucinda. Ik moest een aantal foutjes bekopen, maar ben blij dat ik me nog naar het podium heb weten terug te knokken. Ik ben een aantal keer gevallen vandaag. Een keer ging het mis in de afdaling en vloog ik over de kop. Mijn stuur stond scheef daarna en mijn ketting lag eraf. Ook viel ik nog een keertje in de gracht. Maar dat hoort erbij.”

Zondag mag Betsema nog een keer komen opdraven in Overijse. “Dat rondje ligt me wel”, eindigt ze. “Het is een mooi rondje met de nodige hoogtemeters.”