Betsema klautert naar winst in Beringen

Denise Betsema heeft de Ethias Cross in Beringen op haar naam geschreven. De Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal reed van start tot aankomst aan de leiding. Annemarie Worst zag een tweede plaats door de neus geboord door een late val, Ceylin Alvarado en Eva Lechner mochten daarom mee op het podium.

Het parcours in Beringen wordt gekenmerkt door de steile mijnterril en bijhorende Avonturenberg. Klimmen geblazen dus, op een omloop die soms meer weg heeft van een mountainbikeparcours. Denise Betsema had daar wel oren naar en pakte uit met een furieuze start. Ze was nochtans niet eens op de eerste startrij mogen vertrekken.

Inge van der Heijden deed haar stinkende best om het hoge tempo van Betsema te volgen, en slaagde daar gedurende halve ronde ook in. Maar toen Betsema haar motor écht liet aanslaan, was ook Van der Heijden gezien. Ze zette samen met wereldkampioene Ceylin Alvarado, Eva Lechner en ploegmate Annemarie Worst een achtervolging op gang. Na één ronde volgde het vieral op 17 seconden.

Alvarado leek vorige week in Gieten ongenaakbaar, en dus was de verwachting dat ze ook nu wel naar Betsema op zoek zou gaan. Maar de wereldkampioene maakte enkele slippertjes en kwam niet meteen in haar ritme. Lechner en Worst slaagden erin op hun wagonnetje aan te haken, maar het drietal maakte helemaal geen tijd goed op de eenzame koploopster. Het verschil na ronde twee: 26 seconden.

Betsema bleef eigenlijk de hele wedstrijd lang een hoger tempo dan haar achtervolgers ontwikkelen en kwam ook op technisch vlak geen moment in de problemen. In het slot van de wedstrijd groeide het verschil zelfs boven de minuut. Worst leek op weg naar een knappe tweede plek, tot ze in de allerlaatste afdaling onderuit ging.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 2: Beringen

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Ceylin Alvarado (Alpecin-Fenix)

3. Eva Lechner (Starcasino Team)

4. Yara Kastelijn (Credishop-Fristads)

5. Shirin van Anrooij (Telenet-Baloise)

6. Aniek van Alphen (Credishop-Fristads)

7. Annemarie Worst (777)

8. Inge van der Heijden (C_777)

9. Anna Kay (Starcasino Team)

10. Alicia Franck (Proximus-Alphamotors)